Лучший рецепт тоста из авокадо: узнайте, как вкусно приготовить

19 июля 2023, 21:02
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Французский тост с авокадо и жареным яйцом – это просто неземное удовольствие. Это станет ясно из одного укуса.

Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле.

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Рецепт французского тоста с авокадо

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Невероятный вкус / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
1 авокадо;
– пол зубчика чеснока;
– 4 ломтика хлеба для тоста;
– 3 яйца;
– 5 столовых ложек молока;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку.
  • Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой.
  • Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.
  • В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли.
  • Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите.
  • С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом.
  • Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  • Отдельно обжарьте 2 яйца.
  • Переложите гренки на тарелки, выложите жареное яйцо и посыпьте по желанию зеленью или выложите другие овощи.
Эти летние салаты способны украсить любой ужин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська