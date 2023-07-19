Лучший рецепт тоста из авокадо: узнайте, как вкусно приготовить
19 июля 2023, 21:02Читати новину українською
Французский тост с авокадо и жареным яйцом – это просто неземное удовольствие. Это станет ясно из одного укуса.
Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле.
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Рецепт французского тоста с авокадо
- Время: 25 минут
- Порций: 2
– 1 авокадо;
– пол зубчика чеснока;
– 4 ломтика хлеба для тоста;
– 3 яйца;
– 5 столовых ложек молока;
– масло для жарки.
Приготовление:
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Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку.
- Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой.
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Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.
- В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли.
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Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите.
- С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом.
- Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Отдельно обжарьте 2 яйца.
- Переложите гренки на тарелки, выложите жареное яйцо и посыпьте по желанию зеленью или выложите другие овощи.