Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле.

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Невероятный вкус / Фото kwestia smaku

1 авокадо; – пол зубчика чеснока; – 4 ломтика хлеба для тоста; – 3 яйца; – 5 столовых ложек молока; – масло для жарки.

Приготовление:

Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку.

Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой.

Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.

В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли.

Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите.

С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом.

Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Отдельно обжарьте 2 яйца.