Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле.
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Рецепт французского тоста с авокадо
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Невероятный вкус / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку.
- Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.
- В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли.
- Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите.
- С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом.
- Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Отдельно обжарьте 2 яйца.
- Переложите гренки на тарелки, выложите жареное яйцо и посыпьте по желанию зеленью или выложите другие овощи.