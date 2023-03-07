Сыроварение – это настоящее искусство, овладеть которым может каждый. Начать это интересное путешествие можно с твердого желтого сыра – продукта, который мы так часто используем.

Кстати Бифштекс из говядины и яйцом: быстрый рецепт для идеального завтрака

Не стоит бояться трудностей – со временем результат будет все лучше и лучше, а наслаждение от созданного своими руками не заменит ни один приобретенный продукт.

Как приготовить желтый сыр дома?

Процесс выглядит следующим образом: закваска молока, нарезка сырной массы, слив, подогрев, соление и созревание. Только несколько шагов – и домашний сыр будет на вашем столе.

Сначала нужно взять 5 литров молока, нагреть до 30 градусов и добавить специальные бактериальные культуры для производства сыра. Через 15 минут добавляем 10 капель сычужного фермента. После этого перемешиваем массу и отставляем.

Когда образуется сгусток, разрезаем его ножом или лопаткой на продольные полоски, а затем поперек, чтобы сформировались кубики. Удаляем остатки сыворотки половником.

К кубикам добавляем 2-3 стакана теплой воды и осторожно перемешиваем. Удаляем лишнюю воду, чтобы сыр лучше загустел. Выкладываем сырную массу на марлю и сливаем сыворотку.

К теме Нежная выпечка к кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог

После этого завернутый в марлю сыр нужно выложить в форму и прижать тяжестью, через 30 минут сыр переворачиваем на другую сторону. Через 30 минут снимаем вес и отставляем массу на 2 часа.

Готовим рассол: на литр кипятка даем столовую лодку соли. Когда вода остынет, кладем в нее сыр на 1 час, переворачиваем через каждые 5 минут.

После этого заворачиваем сыр в льняную салфетку и ставим на полку в холодильнике, которая находится подальше от морозильной камеры. Приблизительно через 2 недели вы сможете наслаждаться своим творением и порадовать им родных и близких.