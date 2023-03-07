Сироваріння – це справжнє мистецтво, опанувати яке може кожен. Почати цю цікаву подорож можна з твердого жовтого сиру – продукту, який ми так часто використовуємо.

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Не варто боятися труднощів – з часом результат ставатиме ще кращим, а насолоду від створеного своїми руками не замінить жоден придбаний продукт.

Як приготувати жовтий сир вдома

Загалом процес виглядає наступним чином: закваска молока, нарізка сирної маси, злив, підігрів, соління та дозрівання. Лише кілька кроків – і домашній сир буде на вашому столі.

Спочатку потрібно взяти 5 літрів молока, нагріти до 30 градусів та додати спеціальні бактеріальні культури для виробництва сиру. Через 15 хвилин додаємо 10 крапель сичужного ферменту. Після цього перемішуємо масу і відставляємо.

Коли утвориться згусток, розрізаємо його ножем або лопаткою на поздовжні смужки, а потім впоперек, щоб сформувалися кубики. Видаляємо залишки сироватки ополоником.

До кубиків додаємо 2 – 3 склянки теплої води та обережно перемішуємо. Видаляємо зайву воду, аби сир краще загуснув. Викладаємо сирну масу на марлю та зливаємо сироватку.

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Після цього загорнутий у марлю сир треба викласти у форму і притиснути вагою, через 30 хвилин сир перевертаємо на іншу сторону. Через 30 хвилин знімаємо вагу та відставляємо масу на 2 години.

Готуємо розсіл: на літр кип'ятку даємо столову лодку солі. Коли вода охолоне, кладемо в неї сир на 1 годину, перевертаємо через кожні 5 хвилин.

Після цього загортаємо сир у лляну серветку та ставимо на полицю у холодильнику, яка розташована якнайдалі від морозильної камери. Приблизно через 2 тижні ви зможете насолоджуватися своїм творінням та потішити ним рідних і близьких.