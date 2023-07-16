Эта домашняя заготовка сможет подарить неземное наслаждение даже от одной ложки. Каждое лето хозяйки покупают спелые ягоды, чтобы приготовить из них на зиму душистую консервацию.
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Рецепт вишневого варенья
- Время: 1 час
- Порций: 4
Так сладко и вкусно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Вишню помойте, освободите от косточек.
- Выложите в большую кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, лимонный сок и перемешайте.
- Оставьте примерно на 30 – 60 минут, пока фрукты не начнут пускать сок.
- Доведите до кипения на медленном огне, осторожно помешивая время от времени, затем соберите образовавшуюся пену. Варите около 10 минут на слабом огне, затем отставьте на 4 часа.
- По истечении этого времени снова вскипятите фрукты и варите около 30 минут.
- Отложите на следующий день.
- На следующий день варите варенье до нужной консистенции на медленном огне, время от времени помешивая.
- Горячее варенье разлейте по банкам и переверните вверх дном. После полного охлаждения варенье можно убрать в погреб или амбар.
Как получить идеальное вишневое варенье
- Для приготовления варенья используйте спелые, плотные вишни.
- Вы можете регулировать сахар по своему вкусу.
- Если вы хотите, чтобы варенье было более густым, варите его подольше.
- Для аромата добавьте немного ванили или корицы.
- Варенье из вишни можно использовать как начинку для пирогов, пирожных и ватрушек.