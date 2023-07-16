Ця домашня заготівля зможе подарувати неземну насолоду, навіть від однієї ложки. Щоліта господині купують стиглі ягоди, щоб заготувати з них на зиму запашну консервацію.
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Рецепт вишневого варення
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Так солодко та смачно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Вишню помийте, звільніть від кісточок.
- Викладіть у велику каструлю з товстим дном, додайте цукор, лимонний сік і перемішайте.
- Залиште приблизно на 30 – 60 хвилин, поки фрукти не почнуть пускати сік.
- Доведіть до кипіння на повільному вогні, обережно помішуючи час від часу, потім зберіть утворену піну. Варіть близько 10 хвилин на слабкому вогні, потім відставте на 4 години.
- Після закінчення цього часу знову закип’ятіть фрукти і варіть близько 30 хвилин.
- Відкладіть до наступного дня.
- Наступного дня варіть варення до потрібної консистенції на повільному вогні, час від часу помішуючи.
- Гаряче варення розлийте по банках і переверніть догори дном. Після повного охолодження варення можна прибрати в льох або комору.
Як отримати ідеальне вишневе варення
- Для приготування варення використовуйте стиглі, щільні вишні.
- Ви можете регулювати цукор за своїм смаком.
- Якщо ви хочете, щоб варення було більш густим, варіть його довше.
- Для аромату додайте трохи ванілі або кориці.
- Варення з вишні можна використовувати як начинку для пирогів, тістечок і ватрушок.