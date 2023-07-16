Ця домашня заготівля зможе подарувати неземну насолоду, навіть від однієї ложки. Щоліта господині купують стиглі ягоди, щоб заготувати з них на зиму запашну консервацію.

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Рецепт вишневого варення

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Так солодко та смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишні;

– 300 грамів цукру;

– сік 1 лимона.

Приготування:

Вишню помийте, звільніть від кісточок.

Викладіть у велику каструлю з товстим дном, додайте цукор, лимонний сік і перемішайте.

Залиште приблизно на 30 – 60 хвилин, поки фрукти не почнуть пускати сік.

Доведіть до кипіння на повільному вогні, обережно помішуючи час від часу, потім зберіть утворену піну. Варіть близько 10 хвилин на слабкому вогні, потім відставте на 4 години.

Після закінчення цього часу знову закип’ятіть фрукти і варіть близько 30 хвилин.

Відкладіть до наступного дня.

Наступного дня варіть варення до потрібної консистенції на повільному вогні, час від часу помішуючи.

Гаряче варення розлийте по банках і переверніть догори дном. Після повного охолодження варення можна прибрати в льох або комору.

Як отримати ідеальне вишневе варення

Для приготування варення використовуйте стиглі, щільні вишні. Ви можете регулювати цукор за своїм смаком. Якщо ви хочете, щоб варення було більш густим, варіть його довше. Для аромату додайте трохи ванілі або кориці. Варення з вишні можна використовувати як начинку для пирогів, тістечок і ватрушок.

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