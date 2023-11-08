Гости будут спрашивать, как вы это сделали: вкуснейший рецепт домашнего вина из синего винограда

Осень дарит большие урожаи винограда, из которого можно сделать великолепное домашнее вино. Приготовив его по этому рецепту, вы получите полусладкий напиток, который подойдет для празднований или обычных вечеров в кругу семьи.

Собирайте виноград для вина в сухую погоду, а не после дождя или тумана. Ягоды должны быть максимально сухими.

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Рецепт домашнего вина из синего винограда

Время: 1 час + 2 месяца на выдержку

Порции: 20

– 10 литров сока синего винограда;– 2 килограмма сахара;– 2 литра воды.



Чтобы приготовить домашнее вино, стоит запастись терпением / Фото Unsplash

Приготовление:

Отделите ягоды винограда, собранные в сухую погоду, от гроздей, не мойте, гнилые выбросьте. Разомните отборные виноградинки любым удобным способом, например, руками или пестиком.

Переложите массу в пищевую тару и прикройте крышкой. Важно сделать это не герметично, чтобы был доступ воздуха. Оставьте в теплом месте и периодически перемешивайте – ежедневно по 2 раза.

Через 3 – 4 дня отожмите сок. Это можно сделать с помощью пресса или ручным способом.

На 10 литров сока добавьте 2 литра воды и 1 килограмм сахара. Поместите все в стеклянную тару, заполняя ее не более чем на 80 процентов. Сверху наденьте медицинскую перчатку и гидрозатвор.

Сусло поставьте в теплое место для активного брожения. Температура должна составлять ориентировочно 20 – 28 градусов тепла. Через 10 дней добавьте еще 1 килограмм сахара и очень хорошо перемешайте.

После завершения брожения, о чем будет свидетельствовать сдутая перчатка, достаньте осадок с помощью шланга. Вино перелейте в чистую тару, но уже максимально до краев. Закройте его капроновыми крышками.

Поставьте в холодное место, а через 3 недели снимите осадок. Эту процедуру следует повторить еще через месяц. По окончании этого периода домашнее вино из синего винограда можно пить.

Приятного аппетита!