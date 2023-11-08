Збирайте виноград для вина в суху погоду, а не після дощу чи в туман. Ягоди повинні бути максимально сухими.

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Рецепт домашнього вина з синього винограду

Час: 1 година + 2 місяці на витримку

Порції: 20

Інгредієнти:

– 10 літрів соку синього винограду;

– 2 кілограми цукру;

– 2 літри води.



Щоб приготувати домашнє вино, варто запастися терпінням / Фото Unsplash

Приготування:

Відділіть ягоди винограду, зібрані в суху погоду, від грона, не мийте, гнилі викиньте. Розімніть відбірні виноградинки будь-яким зручним способом, до прикладу, руками чи товкачиком.

Перекладіть масу в харчову тару і прикрийте кришкою. Важливо зробити це не герметично, аби був доступ повітря. Залиште в теплому місці та періодично перемішуйте – щодня по 2 рази.

Через 3 – 4 дні відтисніть сік. Це можна зробити за допомогою преса або ручним способом.

На 10 літрів соку додайте 2 літри води та 1 кілограм цукру. Помістіть все в скляну тару, заповнюючи її не більше ніж на 80 відсотків. Зверху вдягніть медичну рукавичку і гідрозасувку.

Сусло поставте в тепле місце для активного бродіння. Температура має становити орієнтовно 20 – 28 градусів тепла. Через 10 днів додайте ще 1 кілограм цукру і дуже добре перемішайте.

Після завершення бродіння, про що свідчитиме здута рукавичка, дістаньте осад за допомогою шланга. Вино перелийте в чисту тару, але вже максимально по вінця. Закрийте його капроновими кришками.

Поставте в прохолодне місце, а через 3 тижні зніміть осад. Цю процедуру варто повторити ще через місяць. Після завершення цього періоду домашнє вино з синього винограду можна пити.

Смачного!

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