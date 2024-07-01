Для праздничного стола и встречи с друзьями: простой рецепт вишневой наливки: простой рецепт вишневой наливки

1 июля 2024, 22:33
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Источник:

smachno.ua

Вишневая наливка – это ароматный и вкусный напиток, который можно легко приготовить дома. Сочные вишни придают наливке насыщенный вкус и красивый рубиновый цвет.

Этот напиток идеально подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу друзей и семьи. Простая в приготовлении вишневая наливка станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.

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Вишневая наливка

  • Время: 45 – 50 дней
  • Порций: 3 – 4 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма вишен;
– 3 литра воды;
– 1,5 – 3 килограмма сахара.

Приготовление:

  1. Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.
  2. Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся.
  3. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.
  4. Венец бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.
  5. Для того, чтобы у наливки был более нежный вкус, варите сироп не из трех килограммов сахара, а из полутора.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська