Для праздничного стола и встречи с друзьями: простой рецепт вишневой наливки: простой рецепт вишневой наливки

Вишневая наливка – это ароматный и вкусный напиток, который можно легко приготовить дома. Сочные вишни придают наливке насыщенный вкус и красивый рубиновый цвет.

Этот напиток идеально подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу друзей и семьи. Простая в приготовлении вишневая наливка станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.

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Вишневая наливка

Время: 45 – 50 дней

45 – 50 дней Порций: 3 – 4 литра

– 3 килограмма вишен;– 3 литра воды;– 1,5 – 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду. Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли. Венец бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней. Для того, чтобы у наливки был более нежный вкус, варите сироп не из трех килограммов сахара, а из полутора.

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