Для праздничного стола и встречи с друзьями: простой рецепт вишневой наливки: простой рецепт вишневой наливки
1 июля 2024, 22:33Читати новину українською
Источник:smachno.ua
Вишневая наливка – это ароматный и вкусный напиток, который можно легко приготовить дома. Сочные вишни придают наливке насыщенный вкус и красивый рубиновый цвет.
Этот напиток идеально подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу друзей и семьи. Простая в приготовлении вишневая наливка станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.
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Вишневая наливка
- Время: 45 – 50 дней
- Порций: 3 – 4 литра
– 3 килограмма вишен;
– 3 литра воды;
– 1,5 – 3 килограмма сахара.
Приготовление:
- Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.
- Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся.
- Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.
- Венец бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.
- Для того, чтобы у наливки был более нежный вкус, варите сироп не из трех килограммов сахара, а из полутора.