Цей напій ідеально підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі друзів і родини. Проста у приготуванні вишнева наливка стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.
До теми Насолода в кожній краплині: покроковий рецепт лікеру з вишень
Вишнева наливка
- Час: 45 – 50 днів
- Порцій: 3 – 4 літри
Приготування:
- Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.
- Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся.
- Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.
- Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.
- Для того, щоб у наливки був більш ніжний смак, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора.