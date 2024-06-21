Вишневый ликер прекрасно сочетается с десертами и может стать прекрасным дополнением к различным коктейлям. Простой рецепт и доступные ингредиенты делает его любимцем многих хозяек.
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Ликер из вишен
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Возьмите два килограмма спелой вишни, промойте ее и распределите по двум трехлитровым банкам. Удалять косточки не нужно.
- Добавьте по пятьсот граммов сахара в каждую банку.
- Затем добавьте пряности по вкусу: гвоздику, корицу, ванильный сахар и мускатный орех.
- Поставьте банки в теплое солнечное место, например, на подоконник, и оставьте на семь-восемь дней, пока сахар полностью не растворится.
- После этого добавьте алкоголь и перенесите банки в темное прохладное место на две недели.
- Затем процедите ликер через марлю.
- Разлейте ликер в стерилизованные банки и закройте их крышками. Храните в кладовке или погребе. Также можно сразу разлить напиток по бокалам и подавать к столу.