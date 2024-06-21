Вишневый ликер прекрасно сочетается с десертами и может стать прекрасным дополнением к различным коктейлям. Простой рецепт и доступные ингредиенты делает его любимцем многих хозяек.

Не пропустите Когда Зеленые праздники в 2024 году: какой тематический пирог обязательно следует приготовить

Ликер из вишен

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма вишни;

– 1 килограмм сахара;

– 500 миллилитров водки;

– 10 грамм корицы;

– 6 – 7 штук гвоздики;

– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;

– 1/3 чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Возьмите два килограмма спелой вишни, промойте ее и распределите по двум трехлитровым банкам. Удалять косточки не нужно. Добавьте по пятьсот граммов сахара в каждую банку. Затем добавьте пряности по вкусу: гвоздику, корицу, ванильный сахар и мускатный орех. Поставьте банки в теплое солнечное место, например, на подоконник, и оставьте на семь-восемь дней, пока сахар полностью не растворится. После этого добавьте алкоголь и перенесите банки в темное прохладное место на две недели. Затем процедите ликер через марлю. Разлейте ликер в стерилизованные банки и закройте их крышками. Храните в кладовке или погребе. Также можно сразу разлить напиток по бокалам и подавать к столу.

Также очень подойдет: как приготовить вино из розы.