Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой

Трудно представить летний период без вкусного лимонада. Тем более, что понемногу начинается разгар таких вкусных ягод и фруктов.

Вишневый лимонад уместен не только в жаркую погоду, но и для застолья или дружеских посиделок. Готовить его крайне просто, а вкус заставляет запоминать рецепт на память.

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Рецепт лимонада с вишней

Время: 10 минут + охлаждение

Порций: 3

Ингредиенты:

– 200 грамм вишни;

– 1 лимон;

– 6 листочков мяты;

– 6 столовых ложек сахара;

– 1,5 литра воды.

Приготовление:

Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и мяту. Доводим до кипения. С вишни удаляем косточки. Половину ягод добавляем в закипевший сироп и варим 3 минуты. Снимаем с плиты и охлаждаем. Лимон ошпариваем кипятком, моем и разрезаем на половинки, с одной выжимаем сок в лимонад. Ставим лимонад в холодильник. Перед подачей добавить ломтик лимона.

Приятного аппетита!