Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой
1 июня 2024, 00:00Читати новину українською
Источник:Сегодня
Трудно представить летний период без вкусного лимонада. Тем более, что понемногу начинается разгар таких вкусных ягод и фруктов.
Вишневый лимонад уместен не только в жаркую погоду, но и для застолья или дружеских посиделок. Готовить его крайне просто, а вкус заставляет запоминать рецепт на память.
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Рецепт лимонада с вишней
Время: 10 минут + охлаждение
Порций: 3
Ингредиенты:
– 200 грамм вишни;
– 1 лимон;
– 6 листочков мяты;
– 6 столовых ложек сахара;
– 1,5 литра воды.
Приготовление:
- Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и мяту. Доводим до кипения.
- С вишни удаляем косточки. Половину ягод добавляем в закипевший сироп и варим 3 минуты.
- Снимаем с плиты и охлаждаем.
- Лимон ошпариваем кипятком, моем и разрезаем на половинки, с одной выжимаем сок в лимонад.
- Ставим лимонад в холодильник.
- Перед подачей добавить ломтик лимона.
Приятного аппетита!Если не готовились к отдыху на природе: маринуем шашлык за 30 минут.