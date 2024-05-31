Вишневий лимонад доречний не лише в спекотну погоду, а й для застілля чи дружніх посиденьок. Готувати його вкрай просто, а смак змушує запам'ятовувати рецепт на пам'ять.
Читайте також Не потрібно чекати на спеку: рецепти смачних лимонадів, які завжди доречні у холодильнику
Рецепт лимонаду з вишнею
Час: 10 хвилин + охолодження
Порцій: 3
Приготування:
- Воду наливаємо у каструлю, додаємо цукор та м'яту. Доводимо до кипіння.
- З вишні видаляємо кісточки. Половину ягід додаємо у закипілий сироп та варимо 3 хвилини.
- Знімаємо з плити та охолоджуємо.
- Лимон ошпарюємо окропом, миємо та розрізаємо на половинки, з однієї вичавлюємо сік у лимонад.
- Ставимо лимонад у холодильник.
- Перед подачею додати скибочку лимона.
Смачного!