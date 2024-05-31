Вишневий лимонад доречний не лише в спекотну погоду, а й для застілля чи дружніх посиденьок. Готувати його вкрай просто, а смак змушує запам'ятовувати рецепт на пам'ять.

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Рецепт лимонаду з вишнею

Час: 10 хвилин + охолодження

Порцій: 3

Приготування:

  1. Воду наливаємо у каструлю, додаємо цукор та м'яту. Доводимо до кипіння.
  2. З вишні видаляємо кісточки. Половину ягід додаємо у закипілий сироп та варимо 3 хвилини.
  3. Знімаємо з плити та охолоджуємо.
  4. Лимон ошпарюємо окропом, миємо та розрізаємо на половинки, з однієї вичавлюємо сік у лимонад.
  5. Ставимо лимонад у холодильник.
  6. Перед подачею додати скибочку лимона.

Смачного!