Вишневий лимонад доречний не лише в спекотну погоду, а й для застілля чи дружніх посиденьок. Готувати його вкрай просто, а смак змушує запам'ятовувати рецепт на пам'ять.

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Рецепт лимонаду з вишнею

Час: 10 хвилин + охолодження

Порцій: 3

Інгредієнти: – 200 грамів вишні;

– 1 лимон;

– 6 листочків м'яти;

– 6 столових ложок цукру;

– 1,5 літра води.

Приготування:

Воду наливаємо у каструлю, додаємо цукор та м'яту. Доводимо до кипіння. З вишні видаляємо кісточки. Половину ягід додаємо у закипілий сироп та варимо 3 хвилини. Знімаємо з плити та охолоджуємо. Лимон ошпарюємо окропом, миємо та розрізаємо на половинки, з однієї вичавлюємо сік у лимонад. Ставимо лимонад у холодильник. Перед подачею додати скибочку лимона.

Смачного!

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