Эта фантастическая альтернатива привычным рецептам с кабачком никого не оставляет равнодушным. Такая закуска будет отлично смотреться и сочетаться даже на праздничном столе.

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Рецепт торта из кабачков

Время: 45 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачки грубо натираем, солим и оставляем на 10 минут.
  2. Сливаем лишнюю жидкость.
  3. Добавляем яйца, солим, перчим, всыпаем муку и замешиваем тесто.
  4. На сковородку с разогретым маслом выкладываем по 2 – 3 столовые ложки теста. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Когда блины остынут, смазываем их соусом из майонеза (или сметаны), чеснока и укропа.
  6. Формируем торт, выкладывая один блинчик на другой.

Приятного аппетита!