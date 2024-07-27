Эта фантастическая альтернатива привычным рецептам с кабачком никого не оставляет равнодушным. Такая закуска будет отлично смотреться и сочетаться даже на праздничном столе.
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Рецепт торта из кабачков
Время: 45 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Кабачки грубо натираем, солим и оставляем на 10 минут.
- Сливаем лишнюю жидкость.
- Добавляем яйца, солим, перчим, всыпаем муку и замешиваем тесто.
- На сковородку с разогретым маслом выкладываем по 2 – 3 столовые ложки теста. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
- Когда блины остынут, смазываем их соусом из майонеза (или сметаны), чеснока и укропа.
- Формируем торт, выкладывая один блинчик на другой.
Приятного аппетита!