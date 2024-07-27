Ця фантастична альтернатива звичним рецептам з кабачком нікого не залишає байдужим. Така закуска чудово виглядатиме та смакуватиме навіть на святковому столі.
Цікаво Цей рецепт підкорив мережу: як приготувати знаменитий кабачковий рулет
Рецепт торта з кабачків
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Кабачки грубо натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин.
- Зливаємо зайву рідину.
- Додаємо яйця, солимо, перчимо, всипаємо борошно та замішуємо тісто.
- На сковорідку з розігрітою олією викладаємо по 2 – 3 столові ложки тіста. Смажимо з обох боків до золотистого кольору.
- Коли млинці охолонуть, змащуємо їх соусом з майонезу (чи сметани), часнику та кропу.
- Формуємо торт, викладаючи один млинець на інший.
Смачного!