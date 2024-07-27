Ця фантастична альтернатива звичним рецептам з кабачком нікого не залишає байдужим. Така закуска чудово виглядатиме та смакуватиме навіть на святковому столі.

Цікаво Цей рецепт підкорив мережу: як приготувати знаменитий кабачковий рулет

Рецепт торта з кабачків

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Кабачки грубо натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин.
  2. Зливаємо зайву рідину.
  3. Додаємо яйця, солимо, перчимо, всипаємо борошно та замішуємо тісто.
  4. На сковорідку з розігрітою олією викладаємо по 2 – 3 столові ложки тіста. Смажимо з обох боків до золотистого кольору.
  5. Коли млинці охолонуть, змащуємо їх соусом з майонезу (чи сметани), часнику та кропу.
  6. Формуємо торт, викладаючи один млинець на інший.

Смачного!