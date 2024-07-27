У вас будут умолять его рецепт: готовим аппетитный кабачковый торт, который подходит даже к застолью

27 июля 2024, 16:30
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На пенсии

Если вы задавались вопросом, что бы такого приготовить из кабачков, то этот рецепт точно вам пригодится. Он способен поразить даже самых требовательных гостей.

Эта фантастическая альтернатива привычным рецептам с кабачком никого не оставляет равнодушным. Такая закуска будет отлично смотреться и сочетаться даже на праздничном столе.

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Рецепт торта из кабачков

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка среднего размера;
– 3 яйца;
– 5 столовых ложек муки;
– 4 помидора;
– соль, чеснок, майонез или сметана, укроп – по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки грубо натираем, солим и оставляем на 10 минут.
  2. Сливаем лишнюю жидкость.
  3. Добавляем яйца, солим, перчим, всыпаем муку и замешиваем тесто.
  4. На сковородку с разогретым маслом выкладываем по 2 – 3 столовые ложки теста. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Когда блины остынут, смазываем их соусом из майонеза (или сметаны), чеснока и укропа.
  6. Формируем торт, выкладывая один блинчик на другой.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська