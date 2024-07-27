У вас будут умолять его рецепт: готовим аппетитный кабачковый торт, который подходит даже к застолью
27 июля 2024, 16:30Читати новину українською
Источник:На пенсии
Если вы задавались вопросом, что бы такого приготовить из кабачков, то этот рецепт точно вам пригодится. Он способен поразить даже самых требовательных гостей.
Эта фантастическая альтернатива привычным рецептам с кабачком никого не оставляет равнодушным. Такая закуска будет отлично смотреться и сочетаться даже на праздничном столе.
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Рецепт торта из кабачков
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка среднего размера;
– 3 яйца;
– 5 столовых ложек муки;
– 4 помидора;
– соль, чеснок, майонез или сметана, укроп – по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки грубо натираем, солим и оставляем на 10 минут.
- Сливаем лишнюю жидкость.
- Добавляем яйца, солим, перчим, всыпаем муку и замешиваем тесто.
- На сковородку с разогретым маслом выкладываем по 2 – 3 столовые ложки теста. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
- Когда блины остынут, смазываем их соусом из майонеза (или сметаны), чеснока и укропа.
- Формируем торт, выкладывая один блинчик на другой.
Приятного аппетита!Это дополнит любой стол: салат со свеклой свеклой, который может посоревноваться с изысканными блюдами.