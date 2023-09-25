Чтобы есть тыкву зимой, закройте ее в банки сейчас. Воспользуйтесь простым и проверенным рецептом – и вы точно вернетесь к нему в следующем году.
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Рецепт консервированной тыквы
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Невероятный вкус и аромат / Фото kukbuk
Приготовление:
- Вскипятите 1 литр воды с лимонной кислотой и охладите.
- Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, залейте водой.
- На следующий день слейте тыкву от жидкости.
- Добавьте в жидкость сахар и ванильный сахар и доведите до кипения.
- В кипящий рассол добавить тыкву и варите около 10 – 15 минут, пока тыква не станет мягкой (время зависит от сорта тыквы).
- Разлейте тыкву в чистые и простерилизованные банки, залейте сиропом, плотно закройте и переверните до полного остывания.