Золотистые краски в вашей кладовке: как закрыть тыкву на зиму – на вкус как персик
25 сентября 2023, 21:15Читати новину українською
Источник:uwielbiam
Осенью, когда тыква лучше всего подходит, стоит не только приготовить из нее красочные блюда, но и сохранить их вкус на зиму. Эта закрутка готовится удивительно просто, а наслаждаться можно до весны.
Чтобы есть тыкву зимой, закройте ее в банки сейчас. Воспользуйтесь простым и проверенным рецептом – и вы точно вернетесь к нему в следующем году.
Интересно Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем
Рецепт консервированной тыквы
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Невероятный вкус и аромат / Фото kukbuk
– 800 грамм очищенной тыквы;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 300 грамм сахара.
Приготовление:
- Вскипятите 1 литр воды с лимонной кислотой и охладите.
- Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, залейте водой.
- На следующий день слейте тыкву от жидкости.
-
Добавьте в жидкость сахар и ванильный сахар и доведите до кипения.
- В кипящий рассол добавить тыкву и варите около 10 – 15 минут, пока тыква не станет мягкой (время зависит от сорта тыквы).
- Разлейте тыкву в чистые и простерилизованные банки, залейте сиропом, плотно закройте и переверните до полного остывания.