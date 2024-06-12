Он просто обязан быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники
Источник:ВВС Food
Пока продолжается сезон клубники, нужно насладиться ягодами во всех возможных проявлениях. Замороженный йогурт –это особый вкус, который вы полюбите навсегда.
Это лакомство подходит как взрослым, так и детям, он способен превратить в праздник даже обычные будни. Готовьте сразу двойную порцию – он точно быстро исчезнет из холодильника.
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Рецепт замороженного йогурта
Время: 4 часа (с застыванием)
Порций: 6
Ингредиенты:
– 125 грамм сахарной пудры;
– 1/2 палочки ванили;
– цедра половины лимона;
– 500 грамм почищенной, помытой и крупно нарезанной клубники;
– 500 грамм жирного греческого йогурта;
– 4 столовые ложки крем-фреша или сливок.
Приготовление:
- В кастрюлю кладем сахар, ваниль, цедру и 200 миллилитров воды. Ставим на маленький огонь и доводим до кипения.
- Затем готовим на огне 4 – 5 минут, до легкого загустения. Оставляем остывать.
- Клубнику взбиваем до однородности в блендере или с помощью кухонного комбайна.
- Перекладываем пюре к предыдущей массе, добавим йогурт и крем-фреш. Взбиваем до однородности.
- Перекладываем в контейнер и кладем в морозилку примерно на 2 часа.
- Вынимаем смесь, перемешиваем и снова ставим в морозилку. Через час повторяем процедуру.
- Перед подачей ставим в холодильник на 20 минут, чтобы йогурт немного размягчился.
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