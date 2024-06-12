Цей смаколик смакує як дорослим, так і дітям, він здатен перетворити на свято навіть звичайні будні. Готуйте одразу подвійну порцію – він точно швидко зникне з холодильника.
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Рецепт замороженого йогурту
Час: 4 години (із застиганням)
Порцій: 6
Приготування:
- У каструлю кладемо цукор, ваніль, цедру та 200 мілілітрів води. Ставимо на маленький вогонь та доводимо до кипіння.
- Потім готуємо на вогні 4 – 5 хвилин, до легкого загустіння. Залишаємо вистигати.
- Полуницю збиваємо до однорідності у блендері або з допомогою кухонного комбайна.
- Перекладаємо пюре до попередньої маси, додамо йогурт і крем-фреш. Збиваємо до однорідності.
- Перекладаємо у контейнер та кладемо у морозилку приблизно на 2 години.
- Виймаємо суміш, перемішуємо та знову ставимо у морозилку. Через годину повторюємо процедуру.
- Перед подачею ставимо у холодильник на 20 хвилин, щоб йогурт трішки розм'якшився.
Смачного!