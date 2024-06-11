Соус возник в древности в Индии и стал популярным во всем мире. Благодаря своей легкости и ароматности он станет незаменимым на вашей кухне!

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Соус Релиш

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте огурцы на маленькие кубики.
  2. Лук и перцы также нарежьте мелко. Если выберете перцы разных цветов блюдо будет более привлекательным.
  3. Все мелко нарезанное и сложите в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. На этом этапе не добавляйте крахмал!
  4. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не изменят цвет.
  5. Растворите крахмал в воде, введите в кастрюлю и тщательно перемешайте.
  6. Варите еще две минуты.
  7. Разлейте готовый соус по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните и укутайте.
  8. Вкусный домашний соус готов!