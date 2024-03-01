Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе
1 марта 2024, 16:20Читати новину українською
Источник:simeynuyblog
Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без селедки. Эта бюджетная и вкусная рыба может стать еще лучше благодаря особому соусу.
В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже.
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Сельдь в горчичном соусе
- Время: 15 минут + несколько часов на маринование
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 сельди;
– 2 средние луковицы.
Соус:
– 50 граммов зернистой горчицы;
– 30 граммов крепкой горчицы;
– 15 граммов меда;
– 30 граммов уксуса;
– 100 граммов растительного масла;
– 0,5 чайной ложки куркумы.
Приготовление:
- Сельдь очистьте и порежьте на кусочки.
- Лук также почистьте и порежьте полукольцами.
- Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук.
- Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь.