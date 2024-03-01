Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе

1 марта 2024, 16:20
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Источник:

simeynuyblog

Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без селедки. Эта бюджетная и вкусная рыба может стать еще лучше благодаря особому соусу.

В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже.

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Сельдь в горчичном соусе

  • Время: 15 минут + несколько часов на маринование
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 сельди;
– 2 средние луковицы.

Соус:
– 50 граммов зернистой горчицы;
– 30 граммов крепкой горчицы;
– 15 граммов меда;
– 30 граммов уксуса;
– 100 граммов растительного масла;
– 0,5 чайной ложки куркумы.

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Приготовление:

  1. Сельдь очистьте и порежьте на кусочки.
  2. Лук также почистьте и порежьте полукольцами.
  3. Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук.
  4. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь.
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Автор: Ольга Котів