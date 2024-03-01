У цьому рецепті використовується цілий солений оселедець. Проте ви можете придбати одразу очищений та порізаний – буде нічим не гірше.

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Оселедець в гірчичному соусі

  • Час: 15 хвилин + кілька годин на маринування
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Оселедець очистьте та поріжте на шматочки.
  2. Цибулю також почистьте та поріжте півкільцями.
  3. Змішайте всі інгредієнти для соусу, викладіть туди оселедець та цибулю.
  4. Добре перемішайте та поставте в холодильник на кілька годин, а ще краще на ніч.