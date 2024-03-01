У цьому рецепті використовується цілий солений оселедець. Проте ви можете придбати одразу очищений та порізаний – буде нічим не гірше.
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Оселедець в гірчичному соусі
- Час: 15 хвилин + кілька годин на маринування
- Порцій: 6
Приготування:
- Оселедець очистьте та поріжте на шматочки.
- Цибулю також почистьте та поріжте півкільцями.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу, викладіть туди оселедець та цибулю.
- Добре перемішайте та поставте в холодильник на кілька годин, а ще краще на ніч.