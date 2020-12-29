Кулінарна експертка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова пропонує приготувати смачний пісний салат – оселедець під шубою, який сподобається усім та стане чудовим доповненням до новорічного меню.

Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт пісного салату – оселедець під шубою, який сподобається усім.

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Оселедець під шубою

Інгредієнти:

– оселедець;

– 150 г буряка;

– 250 г моркви;

– 250 г картоплі;

– 2-3 пера цибулі зеленої;

– агар-агар;

– 1 ст. л води.

Інгредієнти для майонезу:

– 150 мл рідини з під консервованого горошку;

– олія соняшникова;

– 1 ч. л гірчиці;

– 0,5 ч. л меду;

– 1 ст. л соку лимона;

– 0,5 ч. л солі;

– 0,5 ч.л перцю;

– 1 шт. авокадо.

Помийте, очистіть оселедець від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. Розігрійте духовку при температурі 180-200 градусів. Ретельно помийте буряк, моркву, картоплю, очистіть від шкірки, загорніть у фольгу та відправте запікатись у духовку до готовності. Очистіть овочі, натріть на грубій тертці. У каструлі з водою, змішайте буряк з агар-агаром, перемішайте, доведіть до кипіння. Викладіть буряк у форму та відправте у холодильник. Помийте цибулю, наріжте соломкою, додайте до оселедця, перемішайте. Для приготування майонезу очистіть авокадо від шкірки, кісточки. Змішайте рідину з-під консервованого горошку у блендері, додайте олію, сік лимона, мед, гірчицю, авокадо перемішайте. У форму викладіть шарами – картоплю, моркву, буряк, оселедець, кожен шар змастіть майонезом. Відправте у холодильник на 2 години. Перед подачею викладіть на тарілку, задекоруйте майонезом. Смачного!

Рецепт пісного салату – оселедець під шубою від Тані Литвинової у відео: