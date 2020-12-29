Оселедець під шубою: святковий рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова пропонує приготувати смачний пісний салат – оселедець під шубою, який сподобається усім та стане чудовим доповненням до новорічного меню.
Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт пісного салату – оселедець під шубою, який сподобається усім.
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Оселедець під шубою
- Помийте, очистіть оселедець від шкірки, кісточок, наріжте скибочками.
- Розігрійте духовку при температурі 180-200 градусів. Ретельно помийте буряк, моркву, картоплю, очистіть від шкірки, загорніть у фольгу та відправте запікатись у духовку до готовності. Очистіть овочі, натріть на грубій тертці.
- У каструлі з водою, змішайте буряк з агар-агаром, перемішайте, доведіть до кипіння. Викладіть буряк у форму та відправте у холодильник.
- Помийте цибулю, наріжте соломкою, додайте до оселедця, перемішайте.
- Для приготування майонезу очистіть авокадо від шкірки, кісточки. Змішайте рідину з-під консервованого горошку у блендері, додайте олію, сік лимона, мед, гірчицю, авокадо перемішайте.
- У форму викладіть шарами – картоплю, моркву, буряк, оселедець, кожен шар змастіть майонезом. Відправте у холодильник на 2 години. Перед подачею викладіть на тарілку, задекоруйте майонезом. Смачного!
Рецепт пісного салату – оселедець під шубою від Тані Литвинової у відео:
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