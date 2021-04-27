Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом домашньої паски, яку готувала її бабуся. Обов'язково спробуйте.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська пропонує приготувати сирну паску у мультиварці. Ароматна, ніжна, запашна, яка сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт сирної паски

Інгредієнти:

– 800 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів м'якого вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукру (цукрова пудра);

– 200 грамів згущеного молока 2,5-3,2%;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 800 грамів сметани 15-20%;

– 5 яєць;

– 1 апельсин (цедра);

– 200 грамів цукатів або родзинок.

Домашній сир пропустіть сир через сито. У мисці збийте міксером вершкове масло з цукровою пудрою, додайте яйця, кукурудзяний крохмаль, домашній сир, цедру, сметану, згущене молоко, перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть тісто у мультиварку, відправте запікатись при температурі 160 градусів протягом 1,5 години. Виключіть, залиште ще на 1-1,5 години. Дістаньте форму, залиште для охолодження на ніч. Викладіть на тарілку, задекоруйте. Смачного!

Рецепт сирної паски від Ольги Мартиновської у відео: