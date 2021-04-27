Сімейний рецепт сирної паски від Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом домашньої паски, яку готувала її бабуся. Обов'язково спробуйте.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська пропонує приготувати сирну паску у мультиварці. Ароматна, ніжна, запашна, яка сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт сирної паски
- Домашній сир пропустіть сир через сито.
- У мисці збийте міксером вершкове масло з цукровою пудрою, додайте яйця, кукурудзяний крохмаль, домашній сир, цедру, сметану, згущене молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть тісто у мультиварку, відправте запікатись при температурі 160 градусів протягом 1,5 години. Виключіть, залиште ще на 1-1,5 години.
- Дістаньте форму, залиште для охолодження на ніч.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте. Смачного!
Рецепт сирної паски від Ольги Мартиновської у відео:
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