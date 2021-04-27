Рецепт творожной пасхи без дрожжей с ягодной глазурью от Лизы Глинской
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом творожного кулича, которую вы можете приготовить на Пасху. Обязательно попробуйте.
Лиза Глинская предлагает приготовить вкусную творожную пасху без дрожжей и украсить яркой ягодной глазурью. Нежный праздничный кекс понравится детям и взрослым.
Читайте также Как приготовить краффин с начинкой: рецепт пасхальной выпечки от Лизы Глинской
Рецепт творожной пасхи
- Творог пропустите через сито.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините с разрыхлителем.
- В миске выложите сливочное масло, перемешайте венчиком, добавьте сахар, яйца, творог, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Вяленую вишню разрежьте пополам, выложите в тесто, перемешайте.
- В формы выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут.
Как приготовить ягодное глазурь
- В миске с водой выложите желатин, оставьте на 10-15 минут для набухания.
- В миску выложите пюре, добавьте сахар, перемешайте. Разогрейте на огне до растворения сахара. Снимите с плиты, добавьте желатин, взбейте миксером.
- Готовые куличи, смажьте глазурью, задекорируйте вяленой вишней, сушеными цветами. Приятного аппетита!
Рецепт творожной пасхи от Лизы Глинской в видео:
Поделиться новостью