Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом творожного кулича, которую вы можете приготовить на Пасху. Обязательно попробуйте.

Лиза Глинская предлагает приготовить вкусную творожную пасху без дрожжей и украсить яркой ягодной глазурью. Нежный праздничный кекс понравится детям и взрослым.

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Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

– 200 граммов творога (9%);

– 100 граммов мягкого сливочного масла (1/2 пачки);

– 100 граммов сахара (4 столовые ложки);

– 100 граммов яиц (2 шт.);

– 150 граммов муки (6 столовых ложек);

– 8 граммов разрыхлителя (0,5 столовой ложки);

– 70 граммов сушеной вишни (2,5 столовые ложки);

– сушеные розы.

Творог пропустите через сито. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините с разрыхлителем. В миске выложите сливочное масло, перемешайте венчиком, добавьте сахар, яйца, творог, муку, перемешайте до однородной консистенции. Вяленую вишню разрежьте пополам, выложите в тесто, перемешайте. В формы выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут.

Как приготовить ягодное глазурь

Ингредиенты:

– 60 граммов ягодного пюре (без косточки);

– 130 граммов сахара;

– 5 граммов желатина;

– 25 миллилитров воды.

В миске с водой выложите желатин, оставьте на 10-15 минут для набухания. В миску выложите пюре, добавьте сахар, перемешайте. Разогрейте на огне до растворения сахара. Снимите с плиты, добавьте желатин, взбейте миксером. Готовые куличи, смажьте глазурью, задекорируйте вяленой вишней, сушеными цветами. Приятного аппетита!

Рецепт творожной пасхи от Лизы Глинской в ​​видео: