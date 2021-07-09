Начался сезон малины. Сладкая садовая ягода – кладезь витаминов и микроэлементов, имеет особый аромат. Существует более 20 видов ягоды, самая популярная – малина европейская или малина обыкновенная. По цвету – красная, желтая и черная малина. Самая полезная – красная и черная.

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Малина распространена в Украине в Карпатах, в Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также выращивают ее в США.

Малина / Фото Pexels

Полезные свойства

В ягодах малины содержатся витамины групп А, Е, К, В, С, сахар, яблочная кислота, эфирные масла, микроэлементы – фолиевая кислота, калий, кальций, фтор. На 100 граммов малины – 41 ккал.

Дневная норма – рекомендуют не более 50 граммов малины.

Ягода обладает противовоспалительным свойством, улучшает работу сердца, нервной системы, улучшает состояние кожи.

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Противопоказания

Употреблять малину рекомендуют в умеренных количествах. Не рекомендуется есть малину при аллергии на продукт. Не рекомендуется принимать беременным, кормящим мамам, а также лицам при заболевании почек, мочекаменной болезни, подагре, при бронхиальной астме, с язвой желудка, при употреблении препаратов свертываемости крови. Лучше проконсультироваться с врачом.

Лимонад с малиной / Фото Pexels

Применение в кулинарии

Плоды малины употребляют свежими, сушат, а также используют для приготовления соков, лимонадов, варенья, джемов, желе, мармелад, добавляют в выпечку, десерты.