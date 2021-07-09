Розпочався сезон малини. Солодка садова ягода – джерело вітамінів та мікроелементів, має особливий аромат. Існує понад 20 видів ягоди, найпопулярніша – малина європейська або малина звичайна. За кольором – червона, жовта та чорна малина. Найкорисніша – червона та чорна.
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Малина поширена в Україні у Карпатах, в Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській областях, а також вирощують її у США.
Малина/ Фото Pexels
Корисні властивості
У ягодах малини містяться вітаміни груп А, Е, К, В, С, цукри, яблучна кислота, ефірні олії, мікроелементи –фолієва кислота, калій, кальцій, фтор. На 100 грамів малини – 41 ккал.
Ягода має протизапальну властивість, покращує роботу серця, нервову систему, покращує стан шкіри.
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Протипоказання
Вживати малину рекомендують у помірних кількостях. Не рекомендують їсти малину при алергії на продукт. Не рекомендують вживати вагітним, мамам, що годують, а також особам при захворюванні нирок, сечокам'яних хворобах, подагрі, при бронхіальній астмі, з виразкою шлунку, при вживанні препаратів згортанні крові. Найкраще проконсультуватись з лікарем.
Лимонад з малиною/ Фото Pexels
Застосування в кулінарії
Плоди малини вживають свіжою, сушать, а також використовують для приготування соків, лимонадів, варення, джемів, желе, мармелад, додають у випічку, десерти.