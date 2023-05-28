Незалежно від вашої мети – вразити гостей чи потішити себе та рідних – полуниця у шоколаді стане зіркою ягідного сезону. Готувати її дуже просто, а смак десерту просто незабутній.

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Рецепт полуниці в шоколаді

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Солодка насолода / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 300 грамів свіжої полуниці;

– 150 грамів шоколаду (чорний, молочний або білий);

Додатково: улюблені начинки, такі як подрібнені горіхи або кокосова стружка.

Приготування:

Підготуйте полуницю, промийте її та промокніть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.

Для приготування цього десерту важливо, щоб ягода була сухою, щоб допомогти шоколаду добре зчепитися.

Розтопіть шоколад: помістіть нарізаний шоколад або шоколадну стружку в миску, придатну для мікрохвильової печі. Розігрівайте в мікрохвильовій печі з 30-секундними інтервалами, добре помішуючи після кожного інтервалу, поки шоколад повністю не розтане і не стане однорідним. Крім того, ви можете розтопити шоколад за допомогою парової бані на плиті.

Візьміть кожну полуницю за ніжку або скористайтеся зубочисткою, щоб потримати її верхівку. Занурте полуницю в розтоплений шоколад, покрутіть, щоб повністю покрити. Дайте надлишку шоколаду стекти назад у миску.

Додайте додаткові начинки: поки шоколад ще вологий, ви можете додати додаткові начинки для покращення смаку та презентації. Посипте подрібненими горіхами, різнокольоровими посипаннями або кокосовою стружкою.

Після занурення та додавання начинки обережно покладіть полуницю в шоколаді на деко або тарілку, застелену пергаментом.

Коли вся полуниця покрита, поставте її на деко або тарілку та помістіть в холодильник принаймні на 30 хвилин або поки шоколад не затвердіє і не застигне.

Насолоджуйтеся цим чудовим десертом, а ще така страва може стати чудовим подарунком.

Корисні лайфхаки

Використовуйте високоякісний шоколад для найкращого смаку та текстури.

Експериментуйте з різними видами шоколаду.

Подавайте полуницю в той же день, коли вона була приготовлена, щоб забезпечити оптимальну свіжість.

До полуниці в шоколаді чудово смакуватиме освіжаючи лимонад. Скористайтеся цим рецептом для приємного літнього дня.