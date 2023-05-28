Незалежно від вашої мети – вразити гостей чи потішити себе та рідних – полуниця у шоколаді стане зіркою ягідного сезону. Готувати її дуже просто, а смак десерту просто незабутній.

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Рецепт полуниці в шоколаді

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Солодка насолода / Фото unsplash

Приготування:

  • Підготуйте полуницю, промийте її та промокніть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.
  • Для приготування цього десерту важливо, щоб ягода була сухою, щоб допомогти шоколаду добре зчепитися.
  • Розтопіть шоколад: помістіть нарізаний шоколад або шоколадну стружку в миску, придатну для мікрохвильової печі. Розігрівайте в мікрохвильовій печі з 30-секундними інтервалами, добре помішуючи після кожного інтервалу, поки шоколад повністю не розтане і не стане однорідним. Крім того, ви можете розтопити шоколад за допомогою парової бані на плиті.
  • Візьміть кожну полуницю за ніжку або скористайтеся зубочисткою, щоб потримати її верхівку. Занурте полуницю в розтоплений шоколад, покрутіть, щоб повністю покрити. Дайте надлишку шоколаду стекти назад у миску.
  • Додайте додаткові начинки: поки шоколад ще вологий, ви можете додати додаткові начинки для покращення смаку та презентації. Посипте подрібненими горіхами, різнокольоровими посипаннями або кокосовою стружкою.
  • Після занурення та додавання начинки обережно покладіть полуницю в шоколаді на деко або тарілку, застелену пергаментом.
  • Коли вся полуниця покрита, поставте її на деко або тарілку та помістіть в холодильник принаймні на 30 хвилин або поки шоколад не затвердіє і не застигне.
  • Насолоджуйтеся цим чудовим десертом, а ще така страва може стати чудовим подарунком.

Корисні лайфхаки

  • Використовуйте високоякісний шоколад для найкращого смаку та текстури.
  • Експериментуйте з різними видами шоколаду.
  • Подавайте полуницю в той же день, коли вона була приготовлена, щоб забезпечити оптимальну свіжість.

До полуниці в шоколаді чудово смакуватиме освіжаючи лимонад. Скористайтеся цим рецептом для приємного літнього дня.