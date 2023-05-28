Вкусно и просто: как приготовить клубнику в шоколаде

28 мая 2023, 13:15
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Источник:

ВВС Food

Клубника в шоколаде – это прекрасное лакомство, которое сочетает сладость ягоды и насыщенный приятный вкус шоколада. Подарите себе миг удовольствия и приготовьте этот простой десерт.

Независимо от вашей цели – поразить гостей или порадовать себя и родных – клубника в шоколаде станет звездой ягодного сезона. Готовить ее очень просто, а вкус десерта просто незабываем.

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Рецепт клубники в шоколаде

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Сладкое наслаждение / Фото unsplash

Приготовление:

  • Подготовьте клубнику, промойте ее и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  • Для приготовления этого десерта важно, чтобы ягода была сухой, чтобы помочь шоколаду хорошо сцепиться.
  • Растопите шоколад: поместите нарезанный шоколад или шоколадную стружку в миску, подходящую для микроволновки. Разогревайте в микроволновке с 30-секундными интервалами, хорошо помешивая после каждого интервала, пока шоколад полностью не растает и не станет однородным. Кроме того, вы можете растопить шоколад с помощью паровой бани на плите.
  • Возьмите каждую клубнику за ножку или воспользуйтесь зубочисткой, чтобы удержать ее верхушку. Окуните клубнику в растопленный шоколад, покрутите, чтобы полностью покрыть. Дайте излишку шоколада стечь обратно в миску.
  • Добавьте дополнительные начинки: пока шоколад еще влажный, можно добавить дополнительные начинки для улучшения вкуса и презентации. Посыпьте измельченными орехами, разноцветными посыпаниями или кокосовой стружкой.
  • После погружения и добавления начинки осторожно положите клубнику в шоколаде на противень или тарелку, застеленную пергаментом.
  • Когда вся клубника покрыта, поставьте ее на противень или тарелку и поместите в холодильник как минимум на 30 минут или пока шоколад не затвердеет и не застынет.
  • Наслаждайтесь этим великолепным десертом, а еще такое блюдо может стать отличным подарком.

Полезные лайфхаки

  • Используйте качественный шоколад для лучшего вкуса и текстуры.
  • Экспериментируйте с разными видами шоколада.
  • Подавайте клубнику в тот же день, когда она была приготовлена, чтобы обеспечить оптимальную свежесть.

К клубнике в шоколаде будет прекрасно смаковать освежающий лимонад. Воспользуйтесь этим рецептом для приятного летнего дня.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська