Что приготовить в августе из сезонных продуктов
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Фаршированные или запеченные цветы цуккини или тыквы.
Фаршированные цветы цукини / Фото Салат
Инжир: добавляйте в салаты, запекайте его или даже подавайте в тостах с авокадо.
Инжир / Фото Кулинарные рецепты
- Вишня: вареники, варенье из вишни, домашнее мороженое с вишней или сорбет, десерт Анна Павлова с вишней.
Анна Павлова / Фото Инконтро
- Персики: готовьте сладкие пироги, консервируйте в сиропе, подавайте в салатах или как десерт – запеченные с сыром.
Персики с сыром / Фото Пате
- Яблоки: готовьте сладкие пироги, пирожки, тарт-татены, варите варенье или повидло на зиму.
Яблочный пирог / Фото Блог Комфи
- Цуккини: приготовьте икру на зиму к бутербродам или вместо гарнира.
- Баклажан: приготовьте тещины язычки, баклажаны на гриле, баклажаны с козьим сыром или баклажанную икру.
Баклажан на гриле / Фото Гранд кулинар
- Болгарский перец: просто запеченные, фаршированные сыром или зеленью, фаршированные мясом с рисом, суп гаспачо.
Фаршированные перцы / Фото Особлива
- Помидоры: приготовьте вяленые на зиму, консервируйте в собственном соку, варите сок, суп гаспачо, салаты, или просто с солью хлебом и душистым домашним маслом.
- Арбуз: можно просто есть или приготовить соленый салат с арбузом и сыром.
- Груша: приготовьте варенье, сладкие пироги, тарты с франжипаном, или просто ешьте сырой.
- Лесные грибы: приготовьте жареные с маслом на зиму, маринованные, или ризотто с лисичками или картофель с грибами.
Рис с грибами / Фото Блог комфи
- Цветная капуста: печеная, в супе, жареная, как ризотто, или просто даже сырая или маринованная в салатах
- Дыня: можно есть холодной, или с хамоном, в салатах или вяленую.
- Свежий мед: на вкус с хлебом или сыром.
Маковый рулет / Фото Чудо повар
- Мак: приготовьте маковые пироги, пирожки, рулеты.