Что приготовить в августе из сезонных продуктов

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Фаршированные или запеченные цветы цуккини или тыквы.

квіти
Фаршированные цветы цукини / Фото Салат

Инжир: добавляйте в салаты, запекайте его или даже подавайте в тостах с авокадо.

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Инжир / Фото Кулинарные рецепты

  • Вишня: вареники, варенье из вишни, домашнее мороженое с вишней или сорбет, десерт Анна Павлова с вишней.


Анна Павлова / Фото Инконтро

  • Персики: готовьте сладкие пироги, консервируйте в сиропе, подавайте в салатах или как десерт – запеченные с сыром.


Персики с сыром / Фото Пате

  • Яблоки: готовьте сладкие пироги, пирожки, тарт-татены, варите варенье или повидло на зиму.


Яблочный пирог / Фото Блог Комфи

  • Цуккини: приготовьте икру на зиму к бутербродам или вместо гарнира.
  • Баклажан: приготовьте тещины язычки, баклажаны на гриле, баклажаны с козьим сыром или баклажанную икру.


Баклажан на гриле / Фото Гранд кулинар

  • Болгарский перец: просто запеченные, фаршированные сыром или зеленью, фаршированные мясом с рисом, суп гаспачо.


Фаршированные перцы / Фото Особлива

  • Помидоры: приготовьте вяленые на зиму, консервируйте в собственном соку, варите сок, суп гаспачо, салаты, или просто с солью хлебом и душистым домашним маслом.
  • Арбуз: можно просто есть или приготовить соленый салат с арбузом и сыром.
  • Груша: приготовьте варенье, сладкие пироги, тарты с франжипаном, или просто ешьте сырой.
  • Лесные грибы: приготовьте жареные с маслом на зиму, маринованные, или ризотто с лисичками или картофель с грибами.


Рис с грибами / Фото Блог комфи

  • Цветная капуста: печеная, в супе, жареная, как ризотто, или просто даже сырая или маринованная в салатах
  • Дыня: можно есть холодной, или с хамоном, в салатах или вяленую.
  • Свежий мед: на вкус с хлебом или сыром.


Маковый рулет / Фото Чудо повар

  • Мак: приготовьте маковые пироги, пирожки, рулеты.