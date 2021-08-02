Що приготувати в серпні з сезонних продуктів
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- Фаршировані чи запечені квіти цукіні чи гарбуза.
Фаршировані квіти цукіні / Фото Салат
- Інжир: додавайте до салатів, запікайте його чи навіть подавайте у тостах з авокадо.
Інжир / Фото Кулінарні рецепти
- Вишня: вареники, варення з вишні, домашнє морозиво з вишнею або сорбет, десерт Анна Павлова з вишнею.
Анна Павлова / Фото Інконтро
- Персики: готуйте солодкі пироги, консервуйте у сиропі, подавайте у салатах чи як десерт – запечені з сиром.
Персики з сиром / Фото Пате
- Яблука: готуйте солодкі пироги, пиріжки, тарт-татени, варіть варення чи повидло на зиму.
Яблучний пиріг / Фото Блог комфі
- Цукіні: приготуйте ікру на зиму до канапок чи замість гарніру.
- Баклажан: приготуйте тещині язички, баклажани на грилі, баклажани з козячим сиром чи баклажанну ікру.
Баклажан на грилі / Фото Гранд кулінар
- Болгарський перець: просто запечені, фаршировані сиром чи зеленою, фаршировані м’ясом з рисом, суп гаспачо.
Фаршировані перці / Фото Особлива
- Помідори: приготуйте в‘ялені на зиму, консервуйте у власному соку, варіть сік, суп гаспачо, салати, або просто з сіллю хлібом та запашною домашньою олією.
- Кавун: можна просто їсти або приготувати солоний салат з кавуном та сиром.
- Груша: приготуйте варення, солодкі пироги, тарти з франжипаном, або просто їжте сирою.
- Лісові гриби: приготуйте смажені з олією на зиму, мариновані, або ризотто з лисичками чи картоплю з грибами.
Рис з грибами / Фото Блог комфі
- Цвітна капуста: печена, у супі, смажена, як ризотто, або просто навіть сира чи маринована у салатах
- Диня: можна їсти холодною, або з хамоном, у салатах чи в‘ялену.
- Свіжий мед: смакує з хлібом чи сиром.
Маковий рулет / Фото Чудо повар
- Мак: приготуйте макові пироги, пиріжки, рулети.