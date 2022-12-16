Иногда случается, что соус получился более редким, чем мы на это надеялись. Чаще всего мы тянемся к муке, чтобы исправить ситуацию к лучшему, но стоит знать и о других способах, которые могут пригодиться, если муки под рукой не будет.

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Как можно сгустить соус без муки

Первый способ, которым можно воспользоваться в любом случае – это сыр. Благодаря этому продукту ваш соус станет не только густее, но и будет иметь нежный сливочный вкус.

Соус должен быть густым / Фото Cookery

Для этого способа лучше подойдут плавленые сырки или маскарпоне. Нужно порезать творог на меньшие куски, смешать с небольшим количеством соуса, затем добавить к остальному и варить несколько минут.

Более густым ваш соус сделает и измельченный до состояния порошка белый или коричневый рис. Достаточно добавить только столовую ложку импровизированной рисовой муки, чтобы консистенция соуса приблизилась к идеальной. Перед добавлением в соус его лучше смешать с небольшим количеством сливок. Если вы готовите сливочный соус, еще одной опцией может стать обычное сливочное масло.