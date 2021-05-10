Шакшука в переводе с арабского – овощное рагу. Страной происхождения считается Тунис. Блюдо готовят из яиц, обжаренные в соусе из томатов, перца чили и лука. По желанию вы можете добавить грибы, кабачки. Популярное блюдо в Израиле, Испании и на Ближнем Востоке.
Читайте также Мусака с курицей и баклажанами: домашний рецепт
Шакшука с томатами и ветчиной
- Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
- Сладкий перец помойте, нарежьте кубиками.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками, добавьте к луку. Далее – выложите сладкий перец, добавьте соль, перец, ветчину, зиру, добавьте консервированные томаты, перемешайте, тушите 10 минут.
- Вбейте яйца, обжарьте до готовности, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!