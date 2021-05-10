Шакшука в переводе с арабского – овощное рагу. Страной происхождения считается Тунис. Блюдо готовят из яиц, обжаренные в соусе из томатов, перца чили и лука. По желанию вы можете добавить грибы, кабачки. Популярное блюдо в Израиле, Испании и на Ближнем Востоке.

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Шакшука с томатами и ветчиной

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 2 томата;

– 200 граммов консервированных томатов (пелати);

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 50 граммов ветчины;

– 1 сладкий перец;

– петрушка;

– оливковое масло;

– щепотка зиры;

– перец;

– соль.