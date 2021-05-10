Шакшука у перекладі з арабської – овочеве рагу. Країною походження вважається Туніс. Страву готують з яєць, посмажених в соусі з томатів, перцю чилі та цибулі. За бажанням ви можете додати гриби, кабачки. Популярна страва в Ізраїлі, Іспанії та Близькому Сході.

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Шакшука з томатами та шинкою

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 2 томати;

– 200 грамів консервованих томатів (пелаті);

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– 50 грамів шинки;

– 1 солодкий перець;

– петрушка;

– оливкова олія;

– дрібка зіри;

– перець;

– сіль.