Приготовление такого шампанского не требует сложных ингредиентов или специального оборудования, а результат всегда поражает своей свежестью и легкостью. Это делает его отличным вариантом для празднований и дружеских встреч.

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Шампанское из бузины

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Шампанское из бузиныНевероятный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Для приготовления шампанского из бузины возьмите большую стеклянную емкость или кастрюлю и наполните ее водой.
  2. Всыпьте соцветия бузины, добавьте сахар и лимонную кислоту. Используя деревянную ложку, хорошо перемешайте смесь до полного растворения сахара.
  3. Накройте емкость крышкой и оставьте ее на три дня для ферментации.
  4. В течение этого времени напиток приобретет легкий цветочный запах и приятный желтый цвет.
  5. Процедите настой через марлю и перелейте его в бутылки. Храните бутылки в горизонтальном положении в темном и прохладном месте в течение двух месяцев.
  6. Когда шампанское будет готово, открывайте его осторожно и подавайте охлажденным.
  7. Многие хозяйки также добавляют в шампанское цедру или сок цитрусовых, изюм и мед, чтобы напиток приобрел дополнительные ароматические нотки и стал еще более изысканным.