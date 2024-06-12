Приготування такого шампанського не потребує складних інгредієнтів чи спеціального обладнання, а результат завжди вражає своєю свіжістю та легкістю. Це робить його чудовим варіантом для святкувань та дружніх зустрічей.

Цікаво Смачний та поживний салат-намазка: рецепт лише з трьох інгредієнтів

Шампанське з бузини

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 15 квіток бузини;

– 10 літрів води (мінеральної чи очищеної без газу);

– 1 кілограм цукру;

– 20 грамів лимонної кислоти.

Приготування:

Для приготування шампанського з бузини візьміть велику скляну ємність або каструлю і наповніть її водою. Всипте суцвіття бузини, додайте цукор та лимонну кислоту. Використовуючи дерев’яну ложку, добре перемішайте суміш до повного розчинення цукру. Накрийте ємність кришкою і залиште її на три дні для ферментації. Протягом цього часу напій здобуде легкий квітковий запах і приємний жовтий колір. Процідіть настій через марлю і перелийте його у пляшки. Зберігайте пляшки у горизонтальному положенні в темному та прохолодному місці на два місяці. Коли шампанське буде готове, відкривайте його обережно та подавайте охолодженим. Багато господинь також додають до шампанського цедру або сік цитрусових, родзинки та мед, щоб напій набув додаткових ароматичних ноток і став ще більш вишуканим.

Вони дуже апетитні: ці страви краще смакують холодними.