Бюджетный напиток из доступных продуктов: как приготовить шампанское из бузины
12 июня 2024, 20:56Читати новину українською
Источник:today
Шампанское из бузины – это оригинальный и бюджетный напиток, который легко приготовить из доступных продуктов. Бузина придает напитку нежный аромат и приятный вкус.
Приготовление такого шампанского не требует сложных ингредиентов или специального оборудования, а результат всегда поражает своей свежестью и легкостью. Это делает его отличным вариантом для празднований и дружеских встреч.
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Шампанское из бузины
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 15 цветков бузины;
– 10 литров воды (минеральной или очищенной без газа);
– 1 килограмм сахара;
– 20 грамм лимонной кислоты.
Приготовление:
- Для приготовления шампанского из бузины возьмите большую стеклянную емкость или кастрюлю и наполните ее водой.
- Всыпьте соцветия бузины, добавьте сахар и лимонную кислоту. Используя деревянную ложку, хорошо перемешайте смесь до полного растворения сахара.
- Накройте емкость крышкой и оставьте ее на три дня для ферментации.
- В течение этого времени напиток приобретет легкий цветочный запах и приятный желтый цвет.
- Процедите настой через марлю и перелейте его в бутылки. Храните бутылки в горизонтальном положении в темном и прохладном месте в течение двух месяцев.
- Когда шампанское будет готово, открывайте его осторожно и подавайте охлажденным.
- Многие хозяйки также добавляют в шампанское цедру или сок цитрусовых, изюм и мед, чтобы напиток приобрел дополнительные ароматические нотки и стал еще более изысканным.