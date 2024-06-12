Бюджетный напиток из доступных продуктов: как приготовить шампанское из бузины

Шампанское из бузины – это оригинальный и бюджетный напиток, который легко приготовить из доступных продуктов. Бузина придает напитку нежный аромат и приятный вкус.

Приготовление такого шампанского не требует сложных ингредиентов или специального оборудования, а результат всегда поражает своей свежестью и легкостью. Это делает его отличным вариантом для празднований и дружеских встреч.

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Шампанское из бузины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Невероятный напиток / Фото unsplash

– 15 цветков бузины;– 10 литров воды (минеральной или очищенной без газа);– 1 килограмм сахара;– 20 грамм лимонной кислоты.

Приготовление:

Для приготовления шампанского из бузины возьмите большую стеклянную емкость или кастрюлю и наполните ее водой. Всыпьте соцветия бузины, добавьте сахар и лимонную кислоту. Используя деревянную ложку, хорошо перемешайте смесь до полного растворения сахара. Накройте емкость крышкой и оставьте ее на три дня для ферментации. В течение этого времени напиток приобретет легкий цветочный запах и приятный желтый цвет. Процедите настой через марлю и перелейте его в бутылки. Храните бутылки в горизонтальном положении в темном и прохладном месте в течение двух месяцев. Когда шампанское будет готово, открывайте его осторожно и подавайте охлажденным. Многие хозяйки также добавляют в шампанское цедру или сок цитрусовых, изюм и мед, чтобы напиток приобрел дополнительные ароматические нотки и стал еще более изысканным.

Они очень аппетитные: этилучше на вкус холодными.