Американский рецепт: готовим фантастические шампиньоны на мангале
29 июня 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:Creamlayers
Шампиньоны прекрасно подходят к шашлыкам. Попробуйте приготовить их по американскому рецепту.
Такие грибы точно понравятся всем. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.
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Шампиньоны на мангале
- Время: 60 минут
- Порций: 4
– 1 столовая ложка греческого йогурта;
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка черного перца;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки соевого соуса;
– 1 пучок петрушки;
– 250 граммов шампиньонов.
Приготовление:
- Смешайте сливочный сыр, имбирь, выжатый прессом чеснок, лимонный сок, перец, орегано, соль, соевый соус и измельченную петрушку.
- Шампиньоны хорошо помойте. Проколите шапочку в нескольких местах деревянной шпажкой или зубочисткой, но не насквозь.
- Окуните грибы в маринад и хорошо перемешайте. Оставьте на 40 минут.
- Нанижите грибы на шампуры. Жарьте на мангале, время от времени переворачивая, в течение 10 минут.