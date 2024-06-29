Такие грибы точно понравятся всем. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.

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Шампиньоны на мангале

  • Время: 60 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте сливочный сыр, имбирь, выжатый прессом чеснок, лимонный сок, перец, орегано, соль, соевый соус и измельченную петрушку.
  2. Шампиньоны хорошо помойте. Проколите шапочку в нескольких местах деревянной шпажкой или зубочисткой, но не насквозь.
  3. Окуните грибы в маринад и хорошо перемешайте. Оставьте на 40 минут.
  4. Нанижите грибы на шампуры. Жарьте на мангале, время от времени переворачивая, в течение 10 минут.