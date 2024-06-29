Такие грибы точно понравятся всем. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.

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Шампиньоны на мангале

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка греческого йогурта;

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки соевого соуса;

– 1 пучок петрушки;

– 250 граммов шампиньонов.

Приготовление:

Смешайте сливочный сыр, имбирь, выжатый прессом чеснок, лимонный сок, перец, орегано, соль, соевый соус и измельченную петрушку. Шампиньоны хорошо помойте. Проколите шапочку в нескольких местах деревянной шпажкой или зубочисткой, но не насквозь. Окуните грибы в маринад и хорошо перемешайте. Оставьте на 40 минут. Нанижите грибы на шампуры. Жарьте на мангале, время от времени переворачивая, в течение 10 минут.

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