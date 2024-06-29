Такі гриби точно сподобаються всім. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.
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Печериці на мангалі
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте вершковий сир, імбир, вичавлений пресом часник, лимонний сік, перець, орегано, сіль, соєвий соус та подрібнену петрушку.
- Печериці добре помийте. Проколіть шапочку в кількох місцях дерев'яною шпажкою або зубочисткою, але не наскрізь.
- Занурте гриби в маринад та добре перемішайте. Залиште на 40 хвилин.
- Нанижіть гриби на шампури. Смажте на мангалі, час від часу перевертаючи, впродовж 10 хвилин.