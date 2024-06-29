Такі гриби точно сподобаються всім. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.

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Печериці на мангалі

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 столова ложка грецького йогурту;

– 1 чайна ложка тертого імбиру;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки соєвого соусу;

– 1 пучок петрушки;

– 250 грамів печериць.

Приготування:

Змішайте вершковий сир, імбир, вичавлений пресом часник, лимонний сік, перець, орегано, сіль, соєвий соус та подрібнену петрушку. Печериці добре помийте. Проколіть шапочку в кількох місцях дерев'яною шпажкою або зубочисткою, але не наскрізь. Занурте гриби в маринад та добре перемішайте. Залиште на 40 хвилин. Нанижіть гриби на шампури. Смажте на мангалі, час від часу перевертаючи, впродовж 10 хвилин.

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