Постный и бюджетный рецепт: как приготовить шарлотку без яиц и молока
4 декабря 2023, 10:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Шарлотка – самый популярный пирог с яблоками, ведь она очень просто готовится и не требует много продуктов. Более того, ее можно испечь даже без яиц и молока.
Попробуйте приготовить постную шарлотку по этому рецепту. Вам точно понравится!
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Рецепт шарлотки без яиц и молока
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 300 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 180 миллилитров воды;
– 75 миллилитров масла;
– 4 больших яблока;
– половина чайной ложки корицы;
– сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Для лучшего результата используйте глубокую форму для выпечки диаметром 24 сантиметра.
- В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар-песок и ванильный сахар. Помешивая влейте воду комнатной температуры и масло без запаха. Следите за тем, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
- Очистите 3 больших яблока и нарежьте их кубиками среднего размера. Выложите яблоки в тесто и перемешайте.
- Еще одно оставшееся большое яблоко почистьте и нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и переложите в нее тесто. Разровняйте его и сверху выложите веером слой яблок.
- Посыпьте пирог корицей и отправьте в духовку. Выпекайте в течение 35 – 40 минут до золотистого цвета. Готовую шарлотку охладите и посыпьте сахарной пудрой.