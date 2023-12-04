Спробуйте приготувати пісну шарлотку за цим рецептом. Вам точно сподобається!
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Рецепт шарлотки без яєць та молока
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Для найкращого результату використовуйте глибоку форму для випікання діаметром 24 сантиметри.
- У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор-пісок і ванільний цукор. Помішуючи, влийте воду кімнатної температури та олію без запаху. Слідкуйте, щоб всі інгредієнти добре перемішалися.
- Почистьте 3 великі яблука й наріжте їх кубиками середнього розміру. Викладіть яблука в тісто та перемішайте.
- Ще одне велике яблуко, яке залишилося, почистьте і наріжте тонкими скибками. Змастіть форму для випікання олією й перекладіть у неї тісто. Розрівняйте його й зверху викладіть віялом шар яблук.
- Посипте пиріг корицею та відправте у духовку. Випікайте протягом 35 – 40 хвилин до золотистого кольору. Готову шарлотку охолодіть і посипте цукровою пудрою.