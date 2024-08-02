Раз, два – и готово: готовим нежную шарлотку с белым наливом

2 августа 2024, 16:24
Читати новину українською

Источник:

Yuliia.senych

Шарлотка – любимая выпечка многих украинцев. Ведь она не только очень вкусная, но и просто готовится.

Достаточно лишь почистить яблоки и смешать их с тестом. С этим справится даже тот, кто не умеет готовить.

Будет вкусно Так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть: готовим слойки со сливами

Шарлотка с белым наливом

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 250 граммов муки;
– 180 граммов сметаны;
– 180 граммов сахара;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов разрыхлителя;
– ванильный сахар по вкусу;
– 5 – 7 яблок.

Смотрите, как приготовить эту вкусную шарлотку: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте масло, добавьте сметану и просейте муку с разрыхлителем.
  2. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и перелейте в форму, смазанную маслом.
  3. Яблоки помойте и нарежьте произвольными кусочками. Выложите в тесто и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 – 60 минут.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастический медовик с вишнями.
Автор: Ольга Котів