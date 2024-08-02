Раз, два – и готово: готовим нежную шарлотку с белым наливом
2 августа 2024, 16:24Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Шарлотка – любимая выпечка многих украинцев. Ведь она не только очень вкусная, но и просто готовится.
Достаточно лишь почистить яблоки и смешать их с тестом. С этим справится даже тот, кто не умеет готовить.
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Шарлотка с белым наливом
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
– 3 яйца;
– 250 граммов муки;
– 180 граммов сметаны;
– 180 граммов сахара;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов разрыхлителя;
– ванильный сахар по вкусу;
– 5 – 7 яблок.
Смотрите, как приготовить эту вкусную шарлотку: видео
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте масло, добавьте сметану и просейте муку с разрыхлителем.
- Добавьте ванильный сахар, перемешайте и перелейте в форму, смазанную маслом.
- Яблоки помойте и нарежьте произвольными кусочками. Выложите в тесто и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 – 60 минут.