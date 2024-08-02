Достатньо лише почистити яблука та змішати їх з тістом. З цим справиться навіть той, хто не вміє готувати.

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Шарлотка з білим наливом

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 250 грамів борошна;

– 180 грамів сметани;

– 180 грамів цукру;

– 80 мілілітрів олії;

– 10 грамів розпушувача;

– ванільний цукор до смаку;

– 5 – 7 яблук.

Дивіться, як приготувати цю смачну шарлотку: відео

Приготування:

Яйця збийте з цукром до пишної піни. Влийте олію, додайте сметану і просійте борошно з розпушувачем. Додайте ванільний цукор, перемішайте і перелийте у форму, змащену олією. Яблука помийте і наріжте довільними шматочками. Викладіть в тісто і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 50 – 60 хвилин.

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