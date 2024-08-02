Достатньо лише почистити яблука та змішати їх з тістом. З цим справиться навіть той, хто не вміє готувати.

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Шарлотка з білим наливом

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 8

Дивіться, як приготувати цю смачну шарлотку: відео

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром до пишної піни. Влийте олію, додайте сметану і просійте борошно з розпушувачем.
  2. Додайте ванільний цукор, перемішайте і перелийте у форму, змащену олією.
  3. Яблука помийте і наріжте довільними шматочками. Викладіть в тісто і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 50 – 60 хвилин.