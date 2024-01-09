Быстро, просто и дешево: рецепт яблочного пирога, который можно печь хоть каждый день

Яблочный пирог – это всегда хорошая идея. Он одинаково хорошо подходит и кофе, и любому сорту чая.

Один из самых известных видов яблочного пирога – это шарлотка. Вариаций ее приготовления очень много, однако мы предлагаем едва ли не самую простую – с яйцами и подсолнечным маслом.

Будет вкусно Незабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома

Рецепт яблочного пирога

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яблока;

– 4 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов масла;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление:

В большой миске смешайте яйца с сахаром и растительным маслом. Муку и разрыхлитель просейте через сито в другую миску, а затем постепенно добавьте к яичной смеси. Хорошо перемешайте. Яблоки почистьте и натрите на грубую терку. Посыпьте корицей, добавьте яблочную массу в тесто и перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте яблочный пирог 40 – 50 минут. Охлажденную выпечку можно посыпать сахарной пудрой.