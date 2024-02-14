Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин
14 февраля 2024, 16:00Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте на День Валентина вкусный шашлык в духовке. Ароматная картошечка прекрасно его дополнит.
Атмосфера романтического пикника посреди зимы вам будет обеспечена. Это блюдо точно всем понравится.
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Рецепт шашлыка в духовке
- Время: 4
- Порций: 1 час 50 минут
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 килограмм картофеля;
– соль по вкусу;
– 0,5 чайной ложки укропа;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Для маринада:
– 1 чайная ложка меда;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Замочите в воде на 20 минут деревянные шпажки, чтобы они не сгорели во время приготовления шашлыка.
- Куриное филе помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Добавьте все ингредиенты для маринада, перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут.
- Тем временем почистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками. Выложите в форму для запекания, посолите, добавьте сушеный укроп, масло и перемешайте.
- Кусочки мяса натрите на деревянные шпажки и выложите сверху на бортики формы с картофелем. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 1 час 20 минут.