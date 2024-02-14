Атмосфера романтичного пікніка посеред зими вам буде забезпечена. Ця страва точно всім сподобається.
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Рецепт шашлику в духовці
- Час: 4
- Порцій: 1 година 50 хвилин
Приготування:
- Замочіть у воді на 20 хвилин дерев'яні шпажки, щоб вони не згоріли під час приготування шашлику.
- Куряче філе помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Додайте всі інгредієнти для маринаду, перемішайте і залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Тим часом почистьте картоплю і наріжте її дрібними кубиками. Викладіть у форму для запікання, посоліть, додайте сушений кріп, олію і перемішайте.
- Шматочки м'яса наштрикніть на дерев'яні шпажки й викладіть зверху на бортики форми з картоплею. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину 20 хвилин.