Запеченный хек с сырной корочкой прекрасно сочетается со свежими овощами, гарниром из картофеля или рисом. Такое блюдо быстро готовится и поражает всех своим замечательным вкусом.

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Рецепт хека под шубой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тушки хека почистите, срежьте плавники, хорошо промойте и нарежьте порционными кусочками. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите и сбрызните лимонным соком.
  2. Лук почистьте, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте майонез, приправу для рыбы и перемешайте.
  3. Выложите лук на рыбу, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
  4. После этого отправьте рыбу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 35 минут.
  5. Тем временем натрите сыр. Посыпьте им рыбу и запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.