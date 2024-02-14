Запеченный хек с сырной корочкой прекрасно сочетается со свежими овощами, гарниром из картофеля или рисом. Такое блюдо быстро готовится и поражает всех своим замечательным вкусом.
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Рецепт хека под шубой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Тушки хека почистите, срежьте плавники, хорошо промойте и нарежьте порционными кусочками. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите и сбрызните лимонным соком.
- Лук почистьте, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте майонез, приправу для рыбы и перемешайте.
- Выложите лук на рыбу, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- После этого отправьте рыбу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 35 минут.
- Тем временем натрите сыр. Посыпьте им рыбу и запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.