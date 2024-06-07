С этим маринадом не хуже чем из свинины: аппетитный шашлык из куриного филе
7 июня 2024, 10:34Читати новину українською
Источник:Smaker
Куриное филе – вкусное, питательное и бюджетное мясо. Его можно использовать не только для приготовления салатов или отбивных, но и для шашлыка.
Курятина отличная замена свинине. Это мясо скоро маринуется и не нужно тратить много времени на приготовление.
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Шашлык из куриного филе
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 500 грамм куриного филе;
– 1/2 красного перца;
– 1/2 желтого перца;
– 25 грамм растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка сладкого молотого перца;
– 2 большие щепотки прованских трав;
– перец по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промойте и нарежьте кусочками.
- Перец помойте и также нарежьте кусочками, похожими по размеру на мясо.
- Все специи высыпьте в миску с мясом и перцем, добавьте масло и перемешайте.
- Нанизывайте мясо и перец на шампуры.
- Поместите шампуры на разогретую решетку для гриля и время от времени переворачивайте их, чтобы они не пригорели.
- Мясо готовится очень быстро.